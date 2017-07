Oportunidade Funtrab oferece 29 vagas de emprego com salários de R$ 1,3 mil em MS "São vagas para diversas funções e com exigências específicas"

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza oportunidades de empregos no Estado. São vagas para diversas funções e com exigências específicas, para atender as necessidades dos empregadores.

Na Capital tem vagas para Pessoas Com Deficiências (PCD), são seis oportunidades para operador de teleatendimento ativo, que não exige experiência, mas é necessário ensino médio incompleto. O salário oferecido é R$ 880,00 mais auxílio alimentação.

No município de Nova Alvorada do Sul tem cinco vagas para operador de moenda na fabricação de açúcar, com experiência e ensino médio. O salário oferecido é R$ 1100,00, mais ticket alimentação, assistências médica e odontológica e ainda seguro de vida.

Em Naviraí tem 29 vagas para tratorista agrícola, com experiência, CNH e ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1326,43.

Já no município de Rio Verde de Mato Grosso há seis vagas para auxiliar de linha de produção, com ensino fundamental incompleto, mas não é necessário ter experiência. O salário oferecido é R$ 937,00.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Mais informações no Boletim do Emprego