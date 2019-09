Funtrab oferece 6 vagas com salÃ¡rios de atÃ© R$ 6 mil para vendedor em Campo Grande

OPORTUNIDADE Funtrab oferece 6 vagas com salários de até R$ 6 mil para vendedor em Campo Grande Necessário que se tenha ensino médio completo

Foto: Reprodução

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vagas para vendedor interno de loja do setor varejista em Campo Grande. É preciso comprovar experiência na área. São oferecidas seis vagas a candidatos com ensino médio completo. A chamada foi aberta na quinta-feira (11), e as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Conforme a Funtrab, é necessário que o interessado na concorrência, tenha o mínimo de seis meses de experiência em venda de eletrônicos. O contratado trabalhará dois domingos consecutivos, com direito a folga no terceiro domingo, além de folga fixa na semana, A cada domingo trabalhado, o trabalhador ganha R$ 35 a mais em semanas comuns e R$ 80 em caso de feriado.

O valor oferecido ao cargo é de R$ 1.302 fixo, mais comissão, podendo faturar de R$ 4 até R$ 6 mil. Além de mais R$ 371 de vale-transporte e alimentação; o turno de trabalho é das 14h às 22h.

Quem se interessar e tiver os requisitos acima mencionados, pode se cadastrar na Funtrab, localizada na Rua 13 de maio, 2.773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.