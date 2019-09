Funtrab oferece 600 vagas nessa segunda-feira em vÃ¡rias cidades de MS

TRABALHO Funtrab oferece 600 vagas nessa segunda-feira em várias cidades de MS Confira a lista completa, com vagas reservadas às Pessoas com Deficiência

Foto: Divulgação

São oferecidas 600 vagas ao trabalhador sul-mato-grossense nessa segunda-feira (09), cerca de 160 destas em Campo Grande. Há vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul é a ofertante. Além da Capital são oferecidas 81 vagas de emprego em Dourados, 20 vagas em Corumbá, 26 em Nova Alvorada do Sul, 32 vagas em São Gabriel do Oeste além de 23 vagas em Três Lagoas.

São profissões variadas, destacam-se as chamadas 25 vagas para Auxiliar de Produção em São Gabriel do Oeste, 15 vagas para Pedreiro em Três Lagoas. Para conferir outras oportunidades veja a lista.

Os interessados em se cadastrar na Funtrab em Campo Grande devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. No interior, a agência funciona na Casas do Trabalhador nas proximidades.

Segundo a Funtrab as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio dos interessados.