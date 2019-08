TRABALHO Funtrab oferece 796 vagas de emprego nessa segunda-feira em MS Cerca de 169 vagas estão sendo ofertadas apenas em Campo Grande

Foto: Reprodução

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece nessa segunda-feira (19), 169 vagas de emprego em Campo Grande e também 627 vagas para outras cidades do estado.

Os destaques para a Capital, são vagas para Auxiliar de Lojista, Vendedor Pracista e Costureira Geral, de vagas para cada uma dessas áreas. Há ainda, vagas para Operador de Vendas e Soldador, oito vagas para cada profissão.

Interessados devem comparecer na sede da Funtrab, com documentos pessoais. A Fundação fica na Rua 13 de maio, 2773, o horário de funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta-feira.

Quem não mora na Capital e busca oportunidades, há vagas para Bataguassu, 37 oportunidades. 18 vagas para Auxiliar de Linha de Produção, 9 vagas para Recepcionista e 4 vagas para Mecânico de caminhão a Diesel.

Há 71 vagas sendo oferecidas em Costa Rica, 5 vagas para motorista de carretas, 4 vagas para mecânico e 8 para Servente de pedreiro são os destaques.

10 vagas são oferecidas no município de Ivinhema. Outras 40 vagas são oferecidas em São Gabriel do Oeste e 30 vagas são ofertadas em Sidrolândia. Interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador no município portando documentos pessoais de segunda a sexta-feira e horário comercial. A Funtrab explica que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.

Confira a aqui a lista da Capital e aqui a lista de vagas no Estado.