OPORTUNIDADE Funtrab oferece 900 vagas nessa segunda-feira em MS Confira as ofertas com maiores números de vagas

Os candidatos na Funtrab Foto: Divulgação/Funtrab

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece hoje, segunda-feira (25), 900 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul.

Os interessados devem se cadastrar na "Casa do Trabalhador", com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Na Capital são ofertadas 242 oportunidades em várias funções. Há vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). O MS Notícias listou as ofertas com maiores números de vagas, confira: Repositor de mercadorias, com 20 vagas; Repositor – em supermercados (20); vendedor pracista (10); Servente de obras (4); Técnico de enfermagem (PcD) 4 vagas; Lavador de carros (10) e Analista de suporte técnico (15).

Interessados a concorrência em Campo Grande devem se cadastrar na Funtrab, levar documentos pessoais à rua 13 de maio, 2.773, das 7h30 às 17h30.

Oportunidades são para todos os níveis escolares. A Fundação oferece cargos variados em Guia Lopes da Laguna, Batayporã, Caarapó, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Costa Rica, Coxim, Dourados, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Aquidauana, Bataguassu, Corumbá, Eldorado, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora e Sidrolândia.

Confira aqui todas as vagas oferecidas.