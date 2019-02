OPORTUNIDADE Funtrab oferece 92 vagas de emprego nesta quinta-feira

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento Foto: Divulgação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferta nesta quinta-feira (07), 92 vagas de emprego em Campo Grande.

As oportunidades são para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, alinhador de direção analista de marketing, arquivista de documentos, assistente de vendas, atendente de lojas, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar técnico de serigrafia, e muitos outros.

Veja aqui todas as oportunidades oferecidas nesta quinta-feira. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. A agência de emprego fica na Rua Treze de Maio, nº 2773, no Centro e funciona das 7h às 17h.