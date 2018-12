Emprego Funtrab oferece mais de 500 vagas de emprego na Capital e interior nesta segunda-feira

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com oportunidades 114 vagas de emprego para Campo Grande e 437 vagas no interior, nesta segunda-feira (10).

Algumas oportunidades são para Campo Grande, Batayporã, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Corumbá, Costa Rica, Cassilândia.

Para os interessados há vagas nas áreas de açougueiro, jornalista, auxiliar de produção, entre outras. Na Capital, algumas vagas são para advogado, atendente de lojas, manicure, jardineiro.

Quem estive precisando e tiver interesse em se cadastrar, basta procurar a agência da Funtrab. Os candidatos precisam portar documentos pessoais: RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho.