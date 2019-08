ECONOMIA Funtrab oferece mais de 800 vagas de emprego nessa segunda-feira em MS Há várias oportunidades para quem trabalha na construção civil

Foto: Divulgação

O mês de agosto chega com 889 vagas de emprego sendo oferecidas pela Fundação Social do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). 188 vagas para Campo Grande e outras 621 para todo o Estado.

Os destaques são as oportunidades para pedreiro, dez vagas e outras dez vagas para azulejista. Há dez vagas para auxiliar eletricista e 8 vagas para gesseiro.

Há oportunidades para operador de vendas, oito vagas, técnico de enfermagem, seis vagas, costureira de máquinas industriais, quatro vagas e motorista para carretas, também quatro vagas.

Para concorrer as vagas, o interessado deve ir até a sede da Funtrab, na rua 13 de maio, 2773. O horário de atendimento é comercial de segunda a sexta-feira. O trabalhador interessado deve levar documentos pessoais, no interior do Estado, o concorrente deve ir à Casa do Trabalhador.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). Confira a lista completa para Campo Grande. Confira as vagas em todo MS.