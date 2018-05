Oportunidade Funtrab oferece vagas de emprego com salários de R$ 1,3 mil na Capital

A semana começa com oportunidade para quem está buscando emprego na capital. Confira as vagas oferecidas pela Funtrab para esta segunda-feira (21):

Auxiliar de limpeza (9 vagas):

É preciso ter experiência em higienização hospitalar, será preciso fazer limpeza em vários setores de um hospital. São nove vagas sendo quatro para o noturno das 18h30 às 06h30, 12x36, uma no período diurno, das 07:00 às 16:30 e e as demais para o período diurno das 06h30 às 18h30.

Salário de R$987,00 mais vale-transporte, assistência odontológica + insalubridade de 20/% + gratificação de 102,00 + vale alimentação no valor de 209,00 reais + refeição no local de trabalho. É preciso ter 6 meses de experiência comprovada em Carteira e ensino fundamental incompleto.

Instalador de som e acessórios de veículos (3 vagas):

Necessário ter 6 meses de experiência na função comprovada em Carteira e ensino fundamental completo. A função é instalar peças e acessórios para veículos.

Salário de R$1.600,00 e vale-transporte.

Sushiman (5 vagas):

É preciso ter 6 meses de experiência comprovada em Carteira e ensino fundamental completo. A função é para fazer e montar sushi (3 para o horário das 08h00 às 16h00 e 2 para o horário das 14h40 as 23h00.

Salário de R$1.050,00, uniforme, refeição, vale-transporte e Cesta básica (caso não tenha falta).

A Funtrab fica na rua Treze de Maio, 2773, no centro da Capital.