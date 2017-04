Oportunidade Funtrab oferece vagas de emprego nesta semana do trabalhador em MS

Nesta semana, o Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), realiza várias ações em homenagem ao “Dia do Trabalhador”, as atividades começaram na segunda-feira (24) e terminam dia 1º de maio. Com todos os serviços disponíveis, vagas de empregos, emissão de Carteira de Trabalho, entrada no seguro desemprego, microcrédito, qualificação social e profissional e mais uma programação especial para os trabalhadores.

Os atendimentos ocorrem na Agência e na Unidade Móvel Itinerante, que leva os serviços mais próximos da população. E, ainda, são oferecidos palestras de motivação, orientação profissional, empreendedorismo e outras atividades durante toda a semana, para beneficiar os trabalhadores, com exposição e mini cursos de artesanatos, apresentações culturais, orientações sobre currículos, entrevista de emprego, microcrédito e sorteio de brindes.

Segue a lista de algumas vagas em destaque, na Capital, com a descrição da função e o salário:

Auxiliar de cozinha: Três vagas, exige-se experiência e ensino fundamental; salário de R$ 966,00 e vale-transporte;

Auxiliar de limpeza: Nove oportunidades, é necessário experiência e ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é de R$ 937,00 mais ticket alimentação;

Ajudante de reparação em telecomunicações: Cinco vagas, que não exigem experiência. Somente o ensino fundamental e CNH com salário de R$ 941,00, acrescido de ticket alimentação e vale-transporte;

Diretor de imagens de Tv e vídeo – uma vaga para diretor de imagens de TV e vídeo, que exige experiência e ensino superior em Publicidade. O salário oferecido é R$ 2.200,00, acrescidos de vale alimentação e vale-transporte.

Para Pessoas com Deficiência (PCD) são nove vagas para auxiliar administrativo, que exige experiência e ensino médio com salário de R$ 937,00, acrescidos de adicional de insalubridade, assistências médica e odontológica, seguro de vida.

Leia a matéria sobre vagas no interior do Estado. Confira a programação da Semana do Trabalhador:

Dia 25/04(terça-feira)

7h30 às 17h30 – Palestra sobre Economia Solidária e Empreendimento Econômico Solidário , exposição e comercialização dos produtos da Central de Comercialização, workshop de geração de renda com EVA, massoterapia e sorteio de esmaltação. Local : prédio da Funtrab

8 às 12 horas – Atendimento da Unidade Móvel de Atendimento no Terminal General Osório

Dia 26/04 (quarta-feira)

7h30 às 17h30 – Oficina de Economia Solidária (Projeto MS Solidário) em Ribas do Rio Pardo/MS

8 às 12 horas – Atendimento da Unidade Móvel de Atendimento no Terminal Júlio de Castilho

9 horas / 13 horas – Palestras de Qualificação Social e Profissional, Orientação Profissional. Local: prédio da Funtrab

Dia 27/04(quinta-feira)

7h30 às 17h30 – Oficina de Economia Solidária (Projeto MS Solidário) em Ribas do Rio Pardo

8 às 12 horas – Atendimento da Unidade Móvel de Atendimento no Terminal Bandeirantes

9 horas / 13 horas – Palestra sobre Orientação Profissional – Local : prédio da Funtrab

Dia 28/04(sexta-feira)

9 horas / 13 horas – Palestra sobre Microcrédito – Local : prédio da Funtrab

Dia 1º de maio (segunda-feira)

7h30 às 15 horas – Atendimento na Praça da República (Praça do Rádio), localizada entre a avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco.

10 horas – Entrega de Certificados dos cursos de qualificação profissional (Auxiliar Administrativo, Depilação, Desenvolvimento Social, Manicure e Pedicure) – Local: Praça da República (Praça do Rádio). (Com assessoria).