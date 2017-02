Capital Funtrab oferece vagas para açougueiro com salário de acima de mil reais

Nesta segunda (20), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab) disponibiliza no sistema operacional 50 vagas de empregos para açougueiro em frigorífico. Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Para essa vaga não é exigido escolaridade, mas exige experiência na função. O salário oferecido é de R$ 1.123,00, acrescido de ticket alimentação (R$ 104,00) e cesta básica.

De acordo com a descrição do empregador, o açougueiro fará abatimento de carnes bovinas e aves, realizará o controle da temperatura e velocidade de máquinas. Preparará carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos). Também preparará carnes para comercialização, desossa, identificação dos tipos, marcar, fatiar, pesar e cortar, dentre outras atividades.

A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.