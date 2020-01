TRABALHO Funtrab tem 2,8 mil empregos; lavoura de maçã oferece 1.722 vagas Confira as oportunidades oferecidas nesta segunda-feira (13) na Capital e interior

São oferecidas 2,8 mil vagas de emprego nessa segunda-feira (13) em várias cidades de Mato Grosso do Sul, pela Fundação de Trabalho do Estado (Funtrab).

Há vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD). Todos os níveis de escolaridades podem concorrer às várias vagas oportunizadas pela Fundação a depender dos critérios de cada vaga. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Na Capital são oferecidas 181 oportunidades; destaque para Analista de suporte técnico, com 15 vagas, Auxiliar de logística (10), Auxiliar de limpeza (6), Auxiliar de expedição (8), entre outras.

Iguatemi tem 1.722 vagas sendo oferecidas nessa segunda-feira. Todas as vagas no município são para trabalhar nas lavouras de maçã. São duas empresas gaúchas que contratam temporariamente trabalhadores indígenas para atuarem no raleio das macieiras e oferecem registro em carteira, alojamento e condução, com salário de R$1.278,20 e R$1.276,70 e produtividade.

Aquidauana tem 482 vagas sendo oferecidas; destaque para Trabalhador da cultura de maçã que oferece 453 vagas, Campeiro - na pecuária (8) e Monitor agrícola (7), há outras vagas sendo oferecidas.

Em Costa Rica a Fundação oferece 64 vagas. Destas, cerca de 20 vagas são para Auxiliar de mecânico de autos e 10 vagas para Auxiliar administrativo, entre outras.

São Gabriel do Oeste tem 55 vagas destas, 50 são para Auxiliar de linha de Produção.

OUTROS MUNICÍPIOS DE MS

Batayporã (25), Caarapó (54), Corumbá (2), Coxim (3), Dourados (46), Eldorado (31), Guia Lopes da Laguna (8), Itaquiraí, Ivinhema (6), Jardim (7), Naviraí (3), Nova Alvorada do Sul (29), Nova Andradina (15), Ponta Porã (7), Ribas do Rio Verde (2), Rio Brilhante (16), Rio Verde de Mato Grosso (14, Sidrolândia (3), Sonora (8) e Três Lagoas.

