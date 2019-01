Funtrab Funtrab tem mil oportunidades de emprego para trabalhadores da cultura da maçã

Mais de 1,8 mil oportunidades de trabalho estão disponíveis em Mato Grosso do Sul com apoio da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS). Há vagas em cidades de todas as regiões do Estado. Só em Campo Grande são 108 chances de emprego – entre elas para vendedores, auxiliares de limpeza e porteiros.

No interior, as cidades que têm mais vagas são Aquidauana (376) e Iguatemi (664). Nos dois locais o destaque está na contratação de trabalhadores da cultura da maçã. Com cultivares específicas para o clima quente, a fruta tem bastante produção nos primeiros meses do ano.

Outras chances de emprego formal estão espalhadas pelos municípios de Aparecida do Taboado (11), Bataguassu (84), Batayporã (15), Corumbá (8), Costa Rica (52), Coxim (4), Dourados (50), Guia Lopes da Laguna (13), Itaquiraí (17), Ivinhema (14), Jardim (6), Naviraí (34), Nova Alvorada do Sul (44), Nova Andradina (37), Paranaíba (4), Ponta Porã (107), Ribas do Rio Pardo (10), Rio Brilhante (51), Rio Verde de Mato Grosso (8), São Gabriel do Oeste (30), Sidrolândia (49), Sonora (8) e Três Lagoas (11).

A lista completa com todas as vagas pode ser acessada pelo link.

Na Capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro da Capital, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para vagas no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de cada município. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab. Clique aqui para ver.