Funtrab vai oferecer atendimento emergencial ao trabalhador na Capital

Foto: Waldemar Hozano

Preocupada em proporcionar atendimento à população da Capital no que diz respeito ao encaminhamento às vagas de emprego, intermediação de mão de obra, emissão da Carteira de Trabalho e habilitação ao seguro-desemprego, a direção da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) decidiu realizar atendimento de forma emergencial nas próximas quatro sextas-feiras, ou sejam dias 24 de novembro e 1º, 8 e 15 de dezembro.

Os serviços estarão disponibilizados em frente ao prédio da Funtab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro, onde servidores da Fundação realizarão atendimento no período das 8 às 17h. A intenção é diminuir a demanda acumulada devido à suspensão dos trabalhos desde o incêndio ocorrido no dia 10 deste mês, causando danos na rede física e elétrica no térreo da Fundação.

“Esta foi a maneira mais viável que encontramos. Não podemos deixar o trabalhador sem os serviços que consideramos essenciais. Tivemos uma mostra da necessidade das pessoas com a realização do mutirão na semana passada e decidimos pelo atendimento, mesmo que emergencialmente”, afirma o diretor-presidente, Wilton Acosta.