Comissão Futura ministra chama advogada douradense para comissão de transição

A deputada federal e futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM), nomeou a advogada douradense Luana Ruiz Silva de Figueiredo, para integrar a comissão de transição do futuro governo. O nome dela consta no Diário Oficial da União desta quarta-feira (6/12) junto do ex-presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Ademar Silva Junior.

De acordo com o Campo Grande News, os dois são os primeiros quadros de Mato Grosso do Sul que a futura ministra são escolhidos para a equipe dela, além de outros 13.

Luana disse em entrevista ao site da Capital que a equipe está atuando com o governo federal e Banco do Brasil, em Brasília (DF).