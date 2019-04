Presidente Futuros engenheiros mecânicos participam de conversa com presidente da federação nacional da área

Os acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram, na noite de terça-feira (9), de um bate-papo com Marco Aurélio Candia Braga, presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi) e presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos em Mato Grosso do Sul (Abemec – MS).

Marco tem conhecimento na área de engenharia mecânica, com ênfase em montagem, manutenção e treinamento industrial. Portanto, durante o debate expôs para os acadêmicos a realidade do mercado de trabalho e orientou os estudantes como fazer uma perícia, realizar consultorias e até negociar contratos de trabalhos. Além disso, discorreu sobre experiências e vivências que adquiriu ao longo da carreira.

Segundo o professor responsável pelo bate-papo, Mauro Conti Pereira, a conversa veio com a proposta de fazer com que os acadêmicos tivessem contato com a realidade do profissional da área. “Trazer conhecedores do campo, é uma forma dos alunos adquirirem mais conhecimentos a respeito da profissão e possam unir a prática com o que aprendem em sala de aula”, pontuou o docente.

