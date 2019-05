UCDB Futuros médicos veterinários aprendem anatomia por meio de gincana educativa

Acadêmicos do 1° semestre do curso de Medicina Veterinária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram, nesta quarta-feira (29), de uma gincana educativa no complexo poliesportivo do campus Tamandaré. Realizada pela professora Dra. Rosalia Marina Infiesta Zulim, a iniciativa fez parte da disciplina “Anatomia dos Animais Domésticos I” com a proposta de promover o aprendizado dos futuros profissionais de uma forma descontraída.

Com a ajuda dos acadêmicos do curso de Educação Física da Católica, os calouros foram divididos em dois times (amarelo e vermelho) e tiveram que executar várias atividades que envolviam o conteúdo apresentado em sala de aula. Caça ao tesouro e corrida de bastões fizeram parte da gincana, além da montagem de um esqueleto de um equino ou bovino por parte das equipes. Os membros do time vencedor foram contemplados com um ponto na média.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.