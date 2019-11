UCDB 2020 Gabarito do Vestibular UCDB 2020 será divulgado hoje

Nesta terça-feira (26), será divulgado o gabarito oficial do Vestibular de Verão da UCDB 2020, realizado no domingo (24). O resultado final sairá no dia 2 de dezembro, no site da Instituição (www.ucdb.br/vestibular).

O processo seletivo teve a participação de estudantes como Christian Eduardo, de 20 anos, que tenta uma vaga no curso de Gastronomia — uma das novas opções de cursos oferecidas pela UCDB. “É uma área nova pela qual me interesso. Soube que a UCDB estava com este novo curso e decidi pela Instituição pois já vim algumas vezes e conheci a infraestrutura”, afirmou momentos antes de iniciar a prova.

O interesse pela Zootecnia trouxe Larissa Vieira de Barros, de 18 anos, para o Vestibular da Católica: “Fui menor aprendiz e trabalhei em uma agroindústria. Lá conheci o trabalho dos zootecnistas. Quando fui escolher a Instituição, optei pela UCDB, que é meio período”.

Neste ano, a Católica oferece seis novos cursos: Big Data e Inteligência Analítica (tecnológico/noturno), Engenharia Agrícola e Ambiental (bacharelado/matutino), Engenharia de Alimentos (bacharelado/noturno), Engenharia de Produção (bacharelado/noturno), Gastronomia (tecnológico/noturno) e Gestão de Recursos Hídricos (tecnológico/noturno). Outros quatro cursos já tradicionais na Católica, que passam a ser oferecidos também no período noturno, atendendo demanda crescente: Agronomia, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, além de Redes de Computadores (tecnológico/noturno) que volta a ser oferecido no próximo ano.

Os novos alunos podem optar, ainda, por uma das 35 graduações presenciais tradicionais da UCDB, com qualidade já comprovada, divididos entre bacharelados, licenciaturas e tecnológico. Os bacharelados são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Filosofia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Teologia e Zootecnia. Entre as licenciaturas, a UCDB oferta vagas para Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras e Pedagogia, além do tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Na modalidade a distância, oferecida pela UCDB Virtual, são mais 21 cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Filosofia, História, Letras, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Pedagogia, Processos Gerenciais, Secretariado, Serviço Social, Teologia e os cursos de Gestão Comercial, Cooperativas, Pública, Ambiental, Financeira, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos e Notariais. Os detalhes dos cursos e formas de ingresso podem ser consultadas no site www.virtual.ucdb.br.

A UCDB possui convênios com a Polícia Militar, Sindicato da Polícia Civil (Sinpol), Sindicato dos Delegados da Polícia Civil (Adepol) e Escola de Governo garantindo 25% de descontos para novos alunos. No caso de transferências externas os acadêmicos também terão vantagens de até 25% para concluir o curso na Católica, assim como aqueles que pretendem fazer a segunda graduação na Instituição (egressos têm 30% e formados em outras instituições, 20%).