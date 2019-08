Gabigol Gabigol torce pelo acerto do Flamengo com Mario Balotelli

O atacante Gabigol concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira e finalizou qualquer possibilidade de polêmica envolvendo uma possível insatisfação com a chegada de Mario Balotelli. O Flamengo vem negociando com o artilheiro italiano e o vice-presidente de futebol Marcos Braz está na Europa tratando da negociação. Gabigol surpreendeu ao dizer que vem mantendo contatos com Balotelli.

“A gente se falou via redes sociais e depois por telefone. Não estive com ele na Itália, mas nos falamos. Ele pergunta como estou aqui e eu quero saber como ele está lá. Torço por um final feliz para este caso e se ele vier vai ter o meu apoio. Tem se mostrado uma pessoa humilde, tranquila”, declarou Gabigol.

O artilheiro do Campeonato Brasileiro, com nove gols, disse que não está fazendo propaganda do Flamengo para Balotelli. “Não há necessidade disso, pois hoje com a internet você consegue se informar de tudo. Além disso, o Flamengo é um grande clube. Claro que falamos sobre Flamengo, Rio de Janeiro, mas coisas normais”, disse ele.

Ao falar de seu momento, Gabigol deu uma boa notícia para a torcida: está se recuperando bem de lesão na coxa direita e tem chances de participar do clássico deste sábado, contra o Vasco, às 19h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Posso dizer que estou 200% pronto. Preparado para jogar”, afirmou.

Por fim o jogador falou sobre o sonho de defender a Seleção Brasileira. “A minha expectativa é boa e gostaria, mas tenho que deixar isso nas mãos do Tite, que vem trabalhando. Posso dizer que é meu melhor momento e que o Jorge Jesus tem me ajudado muito a crescer”, finalizou.

Após a entrevista coletiva de Gabigol, o técnico Jorge Jesus comandou um treino com foco em fundamentos e alguns aspectos táticos. Ele, porém, ainda não esboçou o time para o duelo contra o Vasco. O treinador, porém, sabe que não poderá contar com o lateral-direito Rafinha, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Rodinei deve herdar a vaga. O plantel volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira.