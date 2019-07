Dr. Sami Gabinete Itinerante do Dr. Sami atende mais de 200 pessoas do bairro Silvia Regina e região

Mais de 200 pessoas foram contempladas com as ações do Gabinete Itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (MDB) realizado no último sábado (27) no bairro Silvia Regina.

A iniciativa, realizada na Capela Nossa Senhora Aparecida, proporcionou gratuitamente atendimento médico, orientação jurídica e de assistentes sociais, exames de visão, exames rápidos de glicose e aferição de pressão, cortes de cabelo, cadastro de currículo e orientação para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho e ainda entretenimento para crianças.

Além disso, os moradores da região puderam apresentar suas indicações de melhorias para o bairro.

Moradora do Jardim Itália, Cecília Correia foi até o local em busca de atendimento médico e saiu satisfeita.

“Consegui sair daqui com encaminhamento para os exames. No posto demoraria mais de um mês. É muito bom ter quem olhe por nós”, garantiu.

Já Cristiane Costa, acaba de chegar na cidade e soube pelo pai, morador do Silvia Regina sobre a iniciativa. A jovem, que está em busca de colocação no mercado de trabalho, saiu esperançosa.

“Fui bem atendida aqui, estou confiante que possa conseguir algo”, comentou.

Mãe de três filhos, Elaine Santos é paciente do Dr. Sami e ao saber do Gabinete Itinerante em sua região, aproveitou para consultar com seu médico de confiança.

“Meus filhos nasceram pelas mãos do Dr. Sami. Confio nele e quando soube do atendimento vim para consultar. Essa iniciativa é muito importante ,já que muitas pessoas não tem acesso a atendimentos como os oferecidos aqui”, afirmou. Elaine.

Dr. Sami, que é ginecologista e obstetra, atuou por quase 30 anos na UBS do bairro Silvia Regina, onde conquistou amigos e pacientes que confiam em seu trabalho e por isso, contemplou o bairro com a ação.

“O Silvia Regina é minha segunda casa e a população daqui sempre confiou em mim. Hoje, retribuo essa confiança trazendo uma ação que pode beneficiar muitos moradores”, destacou o vereador.

A ação aconteceu graças à parceria da Funsat, Drogasil, Ótica Evolução, Dale Sorvetes, cabeleireira Maria Eliza e do também médico e vereador. Dr. Loester, que realizou atendimentos junto ao Dr. Sami durante o Gabinete Itinerante.

Sobre o Gabinete Itinerante – Desde o início de seu mandato, o vereador Dr. Sami realiza edições da ação em bairros da Capital. Além do Silvia Regina, já receberam o Gabinete Itinerante os bairros: Anache, Coophavila, Rita Vieira, Paulo Coelho Machado, Jardim Aeroporto e Jardim Petrópolis.

Saiba mais - Para acompanhar o trabalho do vereador Dr. Wilson Sami na Câmara Municipal, acesse: facebook/wilsonsami e acompanhe as ações de todo o Legislativo Municipal no site www.camara.ms.gov.br