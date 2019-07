Dr. Sami Gabinete Itinerante do Dr. Sami leva atendimento médico, jurídico e orientação profissional ao bairr

No próximo sábado, 27 de julho, o bairro Silvia Regina será contemplado com ações de cidadania promovidas pelo Gabinete Itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (MDB).

Os moradores da região contarão com serviços diversos, como atendimento médico, orientação jurídica, exame oftalmológico, coleta de indicações de melhorias para o bairro, atendimento de assistentes sociais e ainda, cadastro de currículos e orientação para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho.

De acordo com a técnica de intermediação de emprego da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), Catyuce Thays da Silva Lima, parceira da ação, serão realizadas orientações sobre como redigir um currículo e postura para uma entrevista de trabalho, entre outras ações de apoio.

“Já realizamos esse trabalho por meio do projeto Funsat Orienta, que visa ajudar a abrir mais portas para o mercado por meio destas orientações”, explica.

Para o vereador Dr. Sami, o Gabinete Itinerante leva oportunidade de serviços diversos à população que muitas vezes enfrenta dificuldade de sair de seu bairro.

“A ação é uma maneira de facilitar o aceso a atendimentos que por vezes podem ser mais difíceis para os moradores, como uma orientação jurídica e até mesmo esta orientação e encaminhamento de currículos. Esperamos todos os moradores do bairro e da região”, afirma.

O Gabinete Itinerante do vereador Dr. Wilson Sami acontece na Capela Nossa Senhora Aparecida, na rua Paracatu, 647. Todas as ações são gratuitas e haverá atividades para as crianças.

São parceiros da ação: FUNSAT, Drogasil, Ótica Evolução e Dale Sorvetes.

Sobre o Gabinete Itinerante – Desde o início de seu mandato, o vereador Dr. Sami realiza edições da ação em bairros da Capital, onde cerca de 150 pessoas são atendidas por edição. Já receberam o Gabinete Itinerante os bairros: Anache, Coophavila, Rita Vieira, Paulo Coelho Machado, Jardim Aeroporto e Jardim Petrópolis.

Saiba mais - Para acompanhar o trabalho do vereador Dr. Wilson Sami na Câmara Municipal, acesse: facebook/wilsonsami e acompanhe as ações de todo o Legislativo Municipal no site www.camara.ms.gov.br