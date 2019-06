Delegado Wellington Gabinete itinerante do vereador Delegado Wellington atende moradores da Vila Fernanda e Santa Emília

Na manhã desta terça-feira (25), a equipe do gabinete itinerante do Vereador Delegado Wellington (PSDB) esteve nos bairros Santa Emília e Vila Fernanda, ouvindo moradores e colhendo solicitações de melhorias para os bairros.

A preocupação com a segurança pública e com a iluminação pública se destacam entre as reivindicações feitas pelos moradores das regiões. No total foram feitas 126 indicações para diversas áreas, que serão encaminhadas pelo vereador aos órgãos responsáveis.

Em atenção a reivindicação do Sr. Josemiro de Souza, morador do Santa Emília, foi encaminhada à SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) um pedido de reforço de rondas policiais na região, principalmente no período noturno.

Além das solicitações nas áreas de segurança e iluminação, foram colhidas ainda, pedidos de patrolamento, encascalhamento e compactação de rua, redutor de velocidade, sinalização, placa de identificação de rua, poda de árvore, colocação de tampa em bueiro e limpezas de terrenos.

Como está o seu bairro?

Além do trabalho realizado diariamente pela equipe do gabinete itinerante, o Vereador Delegado Wellington conta ainda com o gabinete online. Envie sua solicitação de melhoria pelas Redes Sociais ou através do Whatsapp do vereador: (67) 99944-5456.