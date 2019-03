Gabriel Jesus admite parada na carreira apÃ³s Copa sem gols

Gabriel Jesus Gabriel Jesus admite parada na carreira após Copa sem gols

Gabriel Jesus admitiu que ter passado em branco como centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo o deixou abalado. Em entrevista concedida nesta terça (19) após o treino no CT do Porto, o atacante disse que considera normal a irregularidade na carreira por ainda ser jovem.

Depois de um início arrasador e a titularidade com a amarelinha, ele agora amarga a reserva de Roberto Firmino entre os comandados de Tite e também fica no banco de reservas de Sérgio Agüero no Manchester City.

"Hoje, [a falta de gols na Copa] não pesa mais. Mas logo após a Copa foi muito difícil para assimilar. Mas, hoje, eu vivo esse momento não só por um problema meu, mas também pela grande fase do Agüero. Naquela época do pós-Copa, sim, foi mais difícil. Eu pensei muito nisso e foi realmente difícil", afirmou.

"Foi o momento mais difícil que vivi como jogador. Mas eu superei, foi normal. Eu trabalhei, conquistei o meu espaço de novo e tenho ajudado o meu time. A Copa me abalou, mas foi só no começo da temporada", completou.

Gabriel Jesus afirmou que a melhor forma de superar o Mundial ruim que ele disputou tem sido conversar com amigos e família. Segundo ele, a ascensão meteórica acabou virando um elemento extra de pressão quando os gols pararam de sair.

No treino desta terça, ele viu Roberto Firmino ser chamado por Tite para integrar o time que deve ser titular no sábado contra o Panamá, no Estádio do Dragão, em Portugal. No dia 26, o time ainda enfrenta a República Tcheca, em Praga.

"Eu converso muito com a família e meus amigos. Eu tive um momento bom, surgi muito rápido, alcancei algumas coisas muito rápido e agora dei uma parada. É normal. Não tem porque eu apressar as coisas. Eu vivo, sim, essa fase de buscar a titularidade. Mas eu perdi a vaga para o maior goleador do meu clube. Tive algumas lesões e estou buscando meu espaço de novo", finalizou.