Pente fino Gaeco sai às ruas com 12 mandados de prisão e alvos na Máxima Uma das ações abrange a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, além de Dourados, a 233 km de Campo Grande

Viaturas do Batalhão do Choque em frente ao presídio, onde mandados são cumpridos Foto: Marcos Maluf

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) e a tropa de choque saem novamente às ruas, nesta quarta-feira (27), para cumprir operação que tem como alvo presídio, onde atuam organizações criminosas, a exemplo do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Chamada de flash black, nesta quarta-feira o grupo está em Campo Grande, na Penitenciária de Segurança Máxima e em Dourados, a 233 km da Capital, com 12 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão.

Segunda com alvo no presídio da Capital em novembro, a operação ocorre em seguida de ação no dia 8, quando a operação Comando Fechado foi às ruas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Aquidauana no Estado de Mato Grosso do Sul, além de Ribeirão Preto (SP), Porto Velho (RO), Morrinhos (GO) e Mossoró (RN).