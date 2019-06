Caso Neymar Gafe: Fantástico mostra foto errada de Najila Foi divulgada a foto da modelo Sara Hardel que não tem nenhum envolvimento com o caso

O Fantástico exibiu na noite desse domingo (9) uma reportagem sobre o caso Neymar, em que o jogador é acusado de estupro por Najila Trindade. Na reportagem, o programa da TV Globo cometeu uma gafe ao divulgar uma suposta foto de Najila que na verdade era da modelo Sara Hardel. A modelo não tem nenhum envolvimento com o escândalo.

No fim da reportagem, Tadeu Schmidt, apresentador do programa, reconheceu o erro e pediu desculpas. O erro não passou batido nas redes sociais e foi comentado por vários tuiteiros. “Até o Fantástico colocando foto da menina errada falando que é a Najila do caso do Neymar”, afirmou uma internauta. Vale dizer que o erro já vem sendo cometido ao longo da semana por vários veículos de comunicação no País. Sara Hardel, inclusive, já se manifestou nas redes sociais dizendo que procurou a Justiça para resolver esse problema.