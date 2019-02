Avenida Thyrson de Almeida Galhos enroscam na carroceria de caminhão, árvore cai e bloqueia avenida De acordo com moradores, não chovia no momento da queda; trânsito já está totalmente liberado

Uma árvore de aproximadamente 15 metros de altura bloqueou por pouco mais de duas horas o trânsito na Avenida Thyrson de Almeida, no prolongamento da Avenida Ernesto Geisel, região do bairro Guanandi, nesta sexta-feira (15). De acordo com moradores, um caminhão foi responsável pela queda, que aconteceu por volta das 10h30.

Segundo eles, não chovia no momento em que a árvore caiu, sendo que os galhos teriam enroscado na carroceria do caminhão, de modelo baú. O condutor do veículo não parou para dar explicações e os moradores não conseguiram anotar a placa do modelo.

Equipes da prefeitura estiveram no local e, após pouco mais de duas horas, o trânsito na pista sentido Bairro-Centro voltou a ser liberado. Imagens enviadas ao Campo Grande News mostram que o acidente fez com que a árvore quebrasse na raiz.

Os galhos foram retirados da pista com a ajuda de uma motosserra e colocados em um caminhão. Apesar da rua ser movimentada, nenhum veículo foi atingido.

