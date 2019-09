Gangue pune suspeito de estupro colocando cÃ£o para arrancar o pÃªnis dele

Estupro Gangue pune suspeito de estupro colocando cão para arrancar o pênis dele Vídeo registrou momento em que cachorro ataca suspeito de estupro, que está deitado e amarrado

Um vídeo gravado por membros de uma gangue e divulgado nas redes sociais gerou comoção na Cidade do México. Nele, é possível ver um homem sendo torturado e um cachorro da raça pit bull atacando os órgãos genitais do rapaz que agoniza no chão.

Segundo o jornal mexicano La Raza , a motivação do ataque ainda não foi completamente descoberta, mas a polícia especula que o ataque se trate de represália por abuso sexual ou que o homem seja membro de uma gangue rival.

Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz, que não teve a identidade revelada e estava amordaçado durante toda a tortura.