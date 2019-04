Lesão Ganso tem lesão na coxa esquerda detectada após exame e está fora de partida contra Santa Cruz

O Fluminense tem um desfalque importante na partida desta quinta-feira, contra o Santa Cruz, pela 4ª fase da Copa do Brasil. Após realizar exames nesta segunda-feira, Ganso teve detectada uma lesão muscular na coxa esquerda e não viajará para Recife.

O clube não divulgou o prazo que o meia deverá retornar aos treinos, mas a previsão é de que o camisa 10 precise de duas semanas para se recuperar. Desta forma, sua presença nas três primeiras rodadas do Brasileirão está sob risco.

No jogo de ida, na quarta-feira passada, o meia teve de ser substituído aos 15 minutos do 2º tempo em razão das dores na coxa. Ganso já vinha sentindo incômodo muscular há um tempo. Na partida de volta contra o Luverdense, na fase anterior, ele chegou a ser dúvida, mas acabou indo a campo.

O técnico Fernando Diniz tem os meias Daniel e Léo Artur como opção para a posição de Ganso. O treinador pode optar também por improvisar um volante na função.

O Flu decide uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santa Cruz nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio do Arruda. O tricolor carioca venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã.