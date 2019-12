Boas Novas Garoto consegue cirurgia pra mãe com cartinha a Papai Noel

A carta de Rafael

Um garotinho de 9 anos fez um pedido diferente na cartinha que mandou para o Papai Noel.

Rafael Yoshio Shiraishi, morador de Marília, no interior de São Paulo, pediu uma cirurgia para a mãe dele, Andrea Cristina Toledo Luis, que precisa retirar dois tumores dos ouvidos para não perder a audição.

A carta do Rafael foi postada nas redes sociais e dois dias depois, o desejo do menino se tornou realidade: a mãe dele recebeu uma ligação do hospital agendando a consulta que ela esperava há mais de seis meses.

Tumores

Andrea trata há 14 anos tumores nos dois ouvidos, chamado colesteatoma.

Ela chegou a fazer duas cirurgias para a retirada, mas com o tempo, o problema retornou e a mãe de Rafael perdeu 80% da capacidade de ouvir.

“Ele falava, falava, e eu não conseguia entender. Aí chegou um momento em que eu tive que falar para ele: ‘Rafa, fala olhando para a mamãe. E fala devagar, pausadamente, para eu poder ler os seus lábios quando eu não escutar o que você fala’”, lembra Andrea.00:00/04:29

Em maio deste ano, depois de uma consulta, ela recebeu a notícia de que não havia previsão para que a cirurgia de retirada do tumor fosse marcada. Então, Rafael teve a ideia de pedir o procedimento ao Papai Noel.

A cartinha

“Querido Papai Noel. Fui um bom aluno, sempre tirei notas boas, mas esse ano, eu não quero pedir presente para mim. O meu presente é para alguém muito especial”, começa a cartinha do menino.

“Eu estava querendo que minha mãe não perdesse a audição por completo e continuasse ouvindo a voz do meu irmão e a minha voz”, pede o garoto.

Deu certo

O presente de Natal chegou mais rápido do que o esperado. Andrea passou pela consulta nesta semana e a cirurgia para a retirada do tumor de um dos ouvidos foi marcada para o dia 23 de dezembro.

“Eu fiquei muito emocionado, chorei de alegria com a minha vó”, lembra Rafael.

A cirurgia do outro ouvido só será agendada após a recuperação do primeiro procedimento. Segundo os médicos, depois de todo o processo, será avaliada a necessidade de um implante que pode ajudá-la a recuperar a audição.

“Como o Rafa mesmo disse, quando a gente faz o bem, o bem colabora. Gerou uma corrente de ajuda. Todo mundo começou a compartilhar, acho que tocou nas pessoas”, disse a mãe.

“O Natal é isso, ele não pensou nas vontades dele, pensou em mim. É um presente de Natal chegando dois dias antes”, concluiu Andrea emocionada.