Patrola Garoto de 11 anos fica em estado grave após ser atropelado por patrola O garoto passou por cirurgia e família pede por doadores de sangue

Um garoto de 11 anos foi socorrido e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande após ser atropelado por uma patrola nesta segunda-feira (19) no Portal Caiobá. A família pede por doadores de sangue.

Conforme publicação da família do garoto, equipes a serviço da prefeitura realizavam o serviço em uma das ruas do bairro e a criança brincava no bairro. De repente, ele foi atropelado e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O menino passou por cirurgia e, conforme a assessoria de imprensa do hospital, permanece em estado grave e está sedado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) pediátrico, sedado e entubado. A família do garoto pede por doações de sangue para ajudar na recuperação da criança.

Em contato com a Prefeitura Municipal, foi informado que o acidente envolveu uma equipe de empresa terceirizada, contratada para o serviço de nivelamento da rua. “Eles prestaram todo atendimento necessário à vítima”, disse prefeitura em nota.