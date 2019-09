Estado grave Garoto pula em represa, bate em pedra e é socorrido em estado grave Adolescente estava com grupo que sempre é visto no local; ele pulou de altura de aproximadamente 4 metros, mas não caiu na água

Um menino de 12 anos, identificado somente como Gustavo, sofreu traumatismo craniano e torácico depois de pulou de uma altura de aproximadamente 4 metros e bateu em uma pedra, na represa construída ao lado do frigorífico JBS, na saída para Aquidauana, em Campo Grande. O garoto foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa. A vítima estava com um grupo de estudantes que sempre é visto tomando banho na represa. “Todo dia tem [crianças e adolescentes no local], eles matam aula e vem pra cá”, relata uma adolescente de 17 anos que mora no Bairro Santa Mônica e de casa, consegue enxergar a represa.

Garotos sobem no telhado da "casinha" para pular na água (Foto: Maressa Mendonça)

Ela conta que viu a hora do acidente e os garotos brincavam de empurra-empurra, mas não sabe dizer se o menino foi empurrar. “Ele caiu e começou a gritar. Pensei que o guri fosse morrer, os dentes dele estavam quebrados, tinha muito sangue. Me apavorei”. A jovem conta ainda que o irmão dela ajudou a socorrer o garoto. Ela gritou para que os amigos fossem chamar os pais da vítima. Segundo a menina, o grupo correu e sumiu. Atendentes do Samu disseram que a vítima estava consciente e não precisou ser entubado, mas o estado era considerado bem grave. Tanto que o auxílio de uma ambulância avançada, espécie de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) móvel, foi pedido. A viatura que fez o socorro e o outro veículo se encontrariam a caminho da Santa Casa.

Viatura do Samu chegando no local do acidente (Foto: Maressa Mendonça)