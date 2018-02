ANP Gasolina fica mais cara em MS e quase atinge R$ 4,70 o litro Preço médio é de R$ 4,15 em postos da Capital

O preço médio da gasolina foi de R$ 4,153 nos postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul, na última semana. O valor foi apurado em levantamento foi feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) entre os dias 21 e 27 de janeiro. Na semana anterior, entre 14 e 20 de janeiro, o valor médio foi de R$ 4,143. Nesta mesma semana, o valor mais alto do litro do combustível foi R$ 4,69, em estabelecimento de Três Lagoas.

Preços médios entre 21 e 27 de janeiro - Campo Grande: R$ 4,070 (o menor valor encontrado foi de R$ 3,899 e o maior de R$ 4,199) Corumbá: R$ 4,331; Coxim: R$ 4,269; Dourados: R$ 4,321; Nova Andradina: R$ 4,255; Ponta Porã: R$ 4,055 e Três Lagoas R$ 4,420 (o menor valor encontrado foi de 4,249 e o maior de 4,697).

Etanol

a pesquisa apontou os seguintes preços médios do etanol no mesmo período. Campo Grande: R$ 3,228; Corumbá: R$ 3,447; Coxim: R$ 3,474; Dourados: R$ 3,533; Nova Andradina: R$ 3,290; Ponta Porã: R$ 3,258 e Três Lagoas: R$ 3,488.

A Petrobras aplicou redução de 1,4% no preço do diesel e de 1,5% na gasolina vendidos em suas refinarias, nesta quinta-feira (1º).

A política de preços para a gasolina e o diesel vendidos das refinarias às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, que representa a alternativa de suprimento oferecido pelos nossos principais concorrentes para o mercado - importação do produto. Além de uma margem que considera os riscos inerentes à atividade de importação como volatilidade da taxa de câmbio e dos preços.