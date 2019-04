Dourados Gasolina não para de subir e já é encontrada a R$ 4,34 em Dourados

O preço médio do litro da gasolina registrou aumento por quatro semana consecutivas em Dourados. O levantamento é da Agência Nacional de Petróleo e mostra ainda que o combustível chega até ao valor de R$ 4,34 no município.

Levantamentos mostram que desde a análise da semana de 10 de março a 16 de março ocorreram os aumentos. No período citado, o valor médio era de R$ 4,09, sendo que na análise de 17 a 23 de março, foi de R$ 4,13, na sequência, análise de 24 a 30 de março, o valor foi de R$ 4,18 e já na pesquisa de 31 de março a 06 de abril, o valor foi de R$ 4,20.

Com isso, em cerca de um mês, o aumento no valor médio do litro do produto é de cerca de R$ 0,11.

Dez estabelecimentos foram pesquisados no município para o levantamento da ANP. O valor máximo encontrado foi de R$ 4,34 e o mínimo ficou em R$ 4,09.

Anterior ao período citado, o valor médio encontrado pela ANP foi divulgado em R$ 4,24 (análise de 03 a 09 de março), ou seja, se comparado a pesquisa de 10 a 16 de março, na qual o valor médio foi de R$ 4,09, houve queda, sendo que nas quatro semanas seguintes ocorreram os aumentos.

Na capital, o combustível apresenta valor médio por litro bem abaixo do encontrado em Dourados, sendo de R$ 3,98.

Já em Corumbá, Coxim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, o valor médio encontrado fica respectivamente em R$ 4,47, R$ 4,34, R$ 4,28, R$ 4,29 e R$ 4,31.

Diesel

O diesel apresenta o valor médio do litro em Dourados, em R$ 3,64. O valor tem se mostrado estável nas quatro últimas semanas.

Etanol

O etanol figura com valor médio por litro em Dourados, em R$ 3,47. O combustível apresentou queda de R$0,03 no valor médio em cerca de um mês.