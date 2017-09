Polícia Federal Geddel é levado pela PF após descoberta de 'bunker' em Salvador Ex-ministro Geddel Vieira Lima foi visto saindo do prédio onde mora, acompanhado por agentes da Polícia Federal

Polícia apura se bunker com dinheiro em Salvador é de Geddel Foto: Reprodução/Correio Braziliense

O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi visto saindo do prédio onde vive e cumpre prisão domiciliar, em Salvador, após a descoberta pela Polícia Federal (PF) de um apartamento na capital baiana onde estavam pouco mais de R$ 51 milhões. Agentes da PF acompanhavam o político, que partiu em um carro pouco antes das 7h desta sexta-feira (8/9). A PF ainda não se pronunciou sobre o caso.

Geddel foi preso em 3 de julho, por ordem da Justiça Federal do DF e dias depois levado à prisão domiciliar, onde se encontra até hoje. Um dos responsáveis pela articulação política do governo de Michel Temer, ele deixou o cargo de ministro da Secretaria de Governo após seis meses no cargo, em novembro do ano passado, após polêmica envolvendo o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero. Este o acusou de tê-lo pressionado para liberar uma obra na Ladeira da Barra, em Salvador.

No final de agosto, a Justiça de Brasília aceitou a denúncia da Procuradoria da República contra Geddel e o transformou em réu por obstrução de justiça, por tentar atrapalhar as investigações sobre desvios do fundo de investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS).

Bunker

Poucos minutos antes da meia-noite da quarta-feira (6/9), a Polícia Federal (PF) terminou a contagem de dinheiro em espécie encontrado no imóvel investigado como o 'bunker' do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Depois de 14 horas, usando sete máquinas, a PF chegou ao valor de pouco mais de R$ 51 milhões (R$ 51.030.866,40) - uma parte em dólares -, a maior apreensão de dinheiro vivo já feita pelo órgão. Imagem divulgada pela PF mostrou o dinheiro separado em vários sacos brancos, em fileiras no chão. De um lado, embalagens com reais, e de outro, as com dólares. Os vídeos da contagem dos valores repercutiram na internet nessa terça-feira (5/9).

Um dia antes, policiais se depararam com várias caixas de papelão e malas abarrotadas de dinheiro durante buscas em Salvador. A investigação mira o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), que ocupou a Secretaria de Governo no início do governo Temer. Os milhões em cédulas foram armazenados na residência que teria sido emprestada a ele por um homem identificado como Silvio Silveira, um corretor de imóveis, para que Geddel guardasse os pertences do pai, já falecido. Hoje, Geddel cumpre prisão domiciliar sem tornozeleiras eletrônicas na capital baiana.