Gêmeas de Ivete Sangalo nascem em Salvador

As gêmeas da cantora Ivete Sangalo nasceram na manhã deste sábado (10), em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora por volta das 6h15. Os nomes ainda não foram divulgados.

Ainda de acordo com a assessoria de Ivete, o parto da cantora foi cesárea.

Na madrugada deste sábado, Ivete postou um vídeo no Instagram anunciando que estava na maternidade. "E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vcs!", disse a cantora na legenda do post.No vídeo, a cantora aparece dançando a música de trabalho "No Groove", feita em parceria com Márcio Victor, do Psirico. Na postagem, Ivete está com o marido, Daniel Cady, familiares e amigos, dentro do quarto de uma maternidade.

Na sexta-feira (9), a cantora fez uma postagem na rede social para agradecer a homenagem do cantor Márcio Victor, da banda Psirico. O músico se vestiu de Ivete Sangalo grávida para desfilar no carnaval de Salvador.

Carnaval sem Ivete

O carnaval de Salvador de 2018 é o primeiro em 24 anos que não conta com apresentações da cantora. Ela anunciou que, por conta da gravidez de gêmeas, não iria participar da folia deste ano.

Os blocos Coruja e Cerveja & Cia, que são de propriedade da artista, também não estão na festa. Ivete estreou no carnaval de Salvador em 1994, quando tinha apenas 21 anos, à frente da Banda Eva.

De lá para cá, foram 24 anos seguidos agitando os circuitos da capital baiana. Com o grupo, Ivete conquistou o Brasil, com sucessos como “Arerê”, “Levada Louca”, “Alô Paixão”, “Me Abraça”, “Carro Velho” e outros.