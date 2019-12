GÃªmeo raspa cabelos pra dar forÃ§a ao irmÃ£o com cÃ¢ncer

Boas Ações Gêmeo raspa cabelos pra dar força ao irmão com câncer

Foto: Agência RBS

Surpreendeu a família a atitude nobre do garotinho Gabriel, de 7 anos, pra ajudar seu irmão gêmeo, Guilherme, que está com câncer.

Gabriel decidiu raspar os cabelo e justificou: “Eu fiz pra ajudar ele. Gosto muito do meu irmão”, disse.

“Ele quis raspar o cabelo para ficar igual ao mano”, contou a mãe, Letícia Rodrigues da Silva, 24 anos, sobre a atitude tomada após a primeira sessão de quimioterapia de Guilherme.

História

Gabriel e Guilherme da Silva dos Santos são gêmeos idênticos, combinam roupas e comportamento e vivem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Em fevereiro de 2018, Guilherme foi diagnosticado com um tumor maligno no rim esquerdo, órgão retirado em dezembro do mesmo ano. As idas ao hospital são acompanhadas pelo irmão que decidiu raspar a cabeleira.

Pedidos de Natal

A mãe teve que deixar o emprego de faxineira para acompanhar o tratamento de Guilherme, que precisa ir com frequência às sessões de quimio no Instituto do Câncer Infantil, na capital gaúcha.

A ajuda para os gastos do mês vem da avó dos garotos e do ex-companheiro, pai das crianças. Na casa, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, vive ainda a filha mais nova, de apenas seis meses de vida.

A caminho da festa de Natal do Instituto do Câncer Infantil, na Associação dos Servidores do Hospital de Clínicas, os dois irmãos revelaram o pedido feito ao Papai Noel: um videogame.

Já a mãe gostaria de um outro presente: “Eu queria a cura dele e de todas as crianças que têm câncer no mundo. É o que toda mãe quer”, afirmou.