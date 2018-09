Após tragédia Gênova apresenta projeto de nova Ponte Morandi Inspirado em um navio, projeto é assinado por Renzo Piano

Foto: © DR

As autoridades de Gênova, na Itália, apresentaram nesta sexta-feira (7) o projeto do novo viaduto que será construído no lugar da Ponte Morandi, a qual desabou em 14 de agosto, deixando 43 mortos. A previsão é que a nova estrutura fique pronta até novembro de 2019. O arquiteto Renzo Piano assina o projeto, inspirado no design de um navio, já que Gênova é conhecida mundialmente por seu porto.

"Essa ponte durará mil anos e será de aço. Obviamente, esse projeto tem uma inspiração em navios, porque é Gênova", disse Piano, um dos arquitetos mais renomados da atualidade. "A nova Ponte Morandi não pode ser uma ponte normal diante da dor que causou. Queremos construir um símbolo para o futuro da cidade", comentou, por sua vez, Giovanni Toti, comissário de emergência na Ligúria. O Ministério Público de Gênova abriu um inquérito contra 20 pessoas e uma empresa pelo desabamento da Ponte Morandi. Os indivíduos são investigados por múltiplo homicídio culposo, desastre culposo e atentado culposo à segurança dos transportes.

Já a empresa, a concessionária Autostrade per l'Italia, responderá por múltiplo homicídio culposo agravado por desrespeito às normas antiacidentes.