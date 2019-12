Boas Ações Gentileza: rapaz troca assento na 1ª classe e realiza sonho de idosa de 88

Jack e Violet na 1ª classe Foto: Reprodução/Facebook

Olha que gentileza! Um rapaz trocou o assento dele na 1ª classe de um voo para realizar o sonho de uma idosa de 88 anos, que viajaria na classe econômica.

Jack e Violet se conheceram na semana passada na fila de embarque da companhia aérea britânica Virgin Atlantic, rumo a Nova York, nos EUA. Papo vai, papo vem e a senhora revelou que queria saber “como era viajar naquela parte do avião”.

Movido pela ternura da idosa, que iria visitar a filha, o jovem propôs a mudança sem alarde e foi para a poltrona mais simples. A comissária que acompanhou os dois ficou tocada com a gentileza de Jack e postou a história no perfil dela no Facebook.

“Ele se sentou na fila de assentos ao lado dos banheiros econômicos e … não pediu nada durante o voo. Sem barulho, sem atenção, literalmente fez isso pela bondade de seu próprio coração”, escreveu a comissária Leah Amy.

As fotos

Leah explicou que dona Violet é enfermeira no Reino Unido e há muito tempo não visitava a filha nos EUA por causa de uma operação no joelho.

“Vocês deveriam ter visto o rosto dela, quando eu a coloquei na cama depois do jantar. Ela disse que a filha não acreditaria nela e que queria uma” selfie “para provar” [que estava na 1ª classe], escreveu Amy.

A comissária tirou fotos com Jack e Violet para divulgar a história de “seus passageiros favoritos” e compartilhá-la com outros integrantes da tripulação.

Centenas de usuários da rede social elogiaram o gesto de gentileza do rapaz. O post teve mais de 7 mil curtidas e 2,2 mil compartilhamentos até o fechamento desta matéria.