Denúncia Geraldo Azevedo diz que Mourão na ditadura: 'Era um dos torturadores' O cantor deu a declaração durante um show na Bahia

Geraldo Azevedo participou do Festival EcoArte em Jacobina, na Bahia, no último sábado (21) e deu uma declaração contundente sobre o candidato a vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, General Hamilton Mourão.

"Olha, é uma coisa indignante, cara. Eu fui preso duas vezes na ditadura, fui torturado, você não sabe o que é tortura, não. Esse Mourão era um dos torturadores lá", disse o artista.

"Eu fico impressionado do povo brasileiro não prestar atenção nas evoluções humanas. Olha, eu não sei se isso aqui vai entrar em algum choque com a prefeitura, coisa e tal, mas é o meu sentimento de indignação em relação com o que pode acontecer com o Brasil", disse o músico. "E essa alegria toda que está tendo aqui vai se perder, vocês estão sabendo disso. O Brasil vai ficar muito ruim se esse cara ganhar”, finalizou Geraldo Azevedo.

Veja o vídeo: