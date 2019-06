Patrimônio Gestão do Patrimônio integra agenda estratégica do Governo Iniciativas para otimizar os processos relacionados à gestão do patrimônio do Estado são lideradas pela SAD

Em reunião com gestores do setor patrimonial de todo o Estado, a Secretaria de Administração e Desburocratização apresentou o novo modelo de Gestão do Patrimônio que está sendo desenvolvido pela Secretaria, esta manhã no Auditório do Imasul. A iniciativa, faz parte dos contratos internos e de gestão da SAD em 2019, projetos estes que compõe o programa de gestão orientada para o resultado, metodologia adotada pelo Governo de Mato Grosso do Sul para a melhoria da governança através do alcance de metas.

A ação liderada pela SAD tem como proposta institucionalizar o modelo de Gestão do Patrimônio Estadual, o que abrange a regularização de bens móveis e imóveis pertencentes ao Estado e a adequação à legislação atual. Apresentados pelos servidores Elton Sena e Mauro Marcusso, os projetos envolvem bens móveis e imóveis.

“Entendemos que a Gestão do Patrimônio é pauta estratégica para o Governo, pois integra o Plano Plurianual que tem como meta a boa gestão dos recursos. Além disso, o objetivo principal é a melhoria dos processos em todas as unidades gestoras, o que vamos construir com cada servidor engajado através do trabalho que executa em seu setor”, destaca a coordenadora da Assessoria de Gestão Estratégica da SAD, Hosilene Lubacheski.

Na mesma linha, o secretário-adjunto Édio Viegas reforça a função estratégica dos projetos. “A sociedade clama por um Estado cada vez mais público. Por esta razão, cuidar do patrimônio é cuidar do imposto que o cidadão investe”, afirmou Viegas. O encontro também foi destacado por José Alberto Furlan (Superintendente de Patrimônio e Transporte) e Adriana Moreira (Coordenadora de Patrimônio e Transporte).