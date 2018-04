TCE-MS Gestores do TCE-MS recebem treinamento sobre “Metodologia Lean”

O curso realizado na manhã desta quinta-feira (12/04) deu seguimento ao programa de Reestruturação Organizacional do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, coordenado pelo conselheiro e ouvidor da Corte de Contas, Osmar Jeronymo. Dessa vez, o treinamento foi direcionado aos diretores e chefes de gabinetes do TCE-MS.

O sistema de Gestão Lean criado pela Toyota é focado na redução de desperdícios e na criação de valor para os clientes, melhorando a qualidade e reduzindo o tempo e o custo da produção. O curso ministrado pelo Professor e Mestre em Engenharia Elétrica na área de Inteligência Artificial pela FEI, Matheus Haddad, adota os conceitos e princípios da produção enxuta (Lean) no processo de trabalho de uma organização, aborda também métodos ágeis, como Scrum e Kanban, e o trabalho em equipe.

Essa forma de pensar sobre o trabalho e sua gestão é direcionada pela identificação do que é valor para o cliente ou usuário, pela criação de um fluxo contínuo de entrega deste valor e pela eliminação de desperdícios, ou seja, todas as atividades que não agregam valor.

A transformação organizacional Lean também considera o alinhamento de objetivos e propósitos como premissas indispensáveis para uma boa gestão, colocando pessoas e equipes como pilares importantes para alcançar resultados de maneira eficiente.

“A metodologia Lean foi uma das exigências do Tribunal de Contas em uma de suas últimas licitações, pois visa implementar esse modelo para que a Reestruturação Organizacional tenha pleno êxito em todas as suas etapas”, destaca o Diretor de Gestão e Modernização do TCE, Douglas Avedikian.

Matheus Haddad – É empreendedor, professor, consultor e palestrante nas áreas de empreendedorismo, gestão e engenharia de software. Co-fundador do Instituto Haddad e da Webgoal. Tem mais de dez anos de experiência em gestão empresarial, gestão de projetos, facilitação de equipes e desenvolvimento de software. Possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, é Mestre em Engenharia Elétrica na área de Inteligência Artificial pela FEI, Pós-graduado em Análise de Sistemas pela FASP e Bacharel em Ciência da Computação pela UNIFENAS.