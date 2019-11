CULTURA Gigante do agronegócio aceita Lei Rounet e traz Abaré Teatro à Campo Grande Projeto EmCena Brasil acontece nos dias 09 e 10, e a programação inclui teatro adulto e infantil, sessão de cinema, circo e contação de histórias

Teatro infantil - Dom Quixote - O Cavaleiro das Mil páginas Foto: Gabriel Adans

A Archer Daniels Midland (ADM do Brasil), uma das maiores empresas do agronegócio com atuação no segmento alimentício no Brasil, firmou apoio à caravana do Projeto EmCena Brasil, que trará à Campo Grande (MS), uma série de eventos culturais gratuitos nos dias 09 e 10 de novembro.

A iniciativa de responsabilidade social prevê a importância do desenvolvimento das comunidades e segundo a ADM, a empresa quer contribuir com iniciativas que promovam educação, cultura e entretenimento. "A ADM tem um vínculo muito grande com as localidades em que está presente, daí a importância de incentivar atividades junto à comunidade, colaboradores e reforçar esse elo", destacaou Roberto Ciciliano, presidente empresa.

Atuando Campo Grande, a ADM opera o maior complexo de proteína da soja da América Latina e atende às indústrias de alimentos e bebidas de todo o mundo. Os produtos utilizados para fabricação de hambúrgueres vegetais, carnes processadas, nutrição esportiva.

Sede da ADM em Campo Grande. Foto: Reprodução

Por meio da Lei Rouanet, que muitos brasileiros desconhecem o objetivo, a Companhia Baré Teatro, fechou a parceria coma a ADM, contando com o apoio da Prefeitura de Campo Grande e da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur). A lei de incentivo oferece ao empresário

Abatimento de 100% do valor incentivado até o limite de 4% do Imposto de Renda devido pela Pessoa Jurídica e 6% pela Pessoa Física que investir na produção e difucão cultural.

O investidor deve então depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do projeto (aberta e supervisionada pelo Ministério da Cultura) até o último dia útil do ano corrente. Após o depósito, a entidade cultural ou pessoa que propôs o projeto irá emitir um recibo e enviar ao patrocinador, sendo que este recibo servirá como comprovante para que a renúncia fiscal se efetue, isso, no ano seguinte.

O Projeto EmCena Brasil já atingiu um público de mais de 1,5 milhão de pessoas nos 11 anos em que está em cartaz, levando arte, cultura e entretenimento gratuito para toda a família, em cerca de 500 cidades brasileiras já visitadas, explicou a companhia Abaré.

A caravana oferece apresentações de espetáculos teatrais para crianças e adultos, oficinas, contação de histórias, além de números circenses e sessão de cinema.

O evento possui uma estrutura moderna, que inclui som, iluminação, tela de cinema, uma grande tenda com acomodações para 400 espectadores. As atividades envolvem cerca de 30 artistas e técnicos que exibem suas habilidades, oferecendo um ótimo dia de lazer para toda a família.

SERVIÇO

Emcena Brasil estará em Campo Grande na Praça do Rádio Clube, Centro. Nos dias 09 e 10 de novembro das 15 às 20 horas. A entrada é gratuita. E classificação é livre.

HORÁRIO DAS ATRAÇÕES



1º dia



15h - Teatro para crianças - O Reino Bruxólico da Bruxa Serafina Chinfrim



16h - Atividades Recreativas - Oficina de Dobradura



17h - Contação de histórias - A mala estampada



19h - Sessão de Cinema



20h - Espetáculo de Circo - Circo de Dois



2º dia



15h - Teatro para crianças - Dom Quixote - O Cavaleiro das Mil Páginas



16h - Atividades Recreativas - Oficina Pintando o Sete



17h - Teatro de Mamulengos - A Folia no Terreiro do Seu Mané Pacarú



19h - Convidado Local



20h - Teatro para Adultos - Ariano - O Cavaleiro Sertanejo



SOBRE A ADM NO BRASIL

A ADM é uma das maiores empresas do agronegócio com atuação no segmento alimentício no Brasil. Com mais de 5.000 colaboradores, atua no processamento de soja em nove instalações, comercializando os óleos de soja Concórdia, Corcovado e ABC, e os óleos especiais Vitaliv girassol, milho e canola. A empresa opera duas plantas de biodiesel e mais de 40 silos em todo o País. Além disso, detém um negócio abrangente de nutrição humana e animal, que inclui 13 unidades de produção de ração, uma fábrica de produção de proteínas de soja em Campo Grande (MS) e é líder global na produção de extratos naturais, emulsões e componentes para o mercado de bebidas.