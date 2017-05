Saúde para transexuais Ginecologista fala sobre atendimento de saúde para transexuais

O médico ginecologista Ricardo dos Santos Gomes ministrou palestra na sexta-feira (19), no auditório do bloco B da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), para acadêmicos do 3º semestre dos cursos de Fisioterapia, Farmácia, Nutrição e Enfermagem para falar sobre atendimento a transexuais. Ele é responsável técnico pelo primeiro ambulatório transexualizador do Hospital Universitário, em Campo Grande, inaugurado em novembro do ano passado.

A atividade faz parte da disciplina Saúde Pública, ministrada pelas professoras Elini Zalazar e Karine Costa. “O assunto é um tema bastante atual para ser discutido entre os futuros profissionais da área”, enfatizou.

Gomes destacou a importância de falar sobre transexualidade na área de saúde. “Saúde não significa somente tratar doenças. Os transexuais têm uma expectativa de vida de 35 anos, ocasionada principalmente por agressão, outro fator é o suicídio. É preciso dignidade para esse atendimento, chamá-los pelo nome social, ouvi-los e compreendê-los”, explica.

O Ambulatório do Hospital Universitário foi inaugurado em Campo Grande em novembro do ano passado, em atendimento as Portarias nº 1.707 e nº 457 de agosto de 2008 e ampliado pela Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013, que garante o atendimento integral de saúde a pessoas trans, incluindo acolhimento e acesso, desde o uso do nome social, passando pelo acesso a hormonoterapia, até a cirurgia de adequação do corpo biológico à identidade de gênero e social.