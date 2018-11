Marilyn Monroe Globo de Ouro de Marilyn Monroe é leiloado por valor recorde

O Globo de Ouro de Atriz Preferida do Cinema Mundial, entregue à Marilyn Monroe em 1961, foi leiloado por valor recorde. O item foi arrematado por US$ 250 mil (cerca de R$ 939 mil) em evento na casa de leilões Julien’s em Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos.



O leilão contou com diversos objetos da artista e, o prêmio, concedido pela Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood, foi o mais disputado. A estatueta bateu recorde como o Globo de Ouro leiloado pelo maior valor na história.



Conforme o presidente-executivo da Julien’s, Darren Julien, prêmio foi arrematado por um comprador europeu.



O item era um dos três Globos de Ouro conquistados por Monroe em sua carreira. A categoria Atriz Preferida do Cinema Mundial já foi extinta da premiação. O troféu, entregue entre 1950 e 1979, contemplava as atrizes mais populares do cinema.



Além disso, um comprador adquiriu por US$ 32 mil uma cópia do primeiro número da Playboy com Marilyn na capa, assinada pelo editor Hugh Hefner, junto de outros itens da atriz. Foi leiloado também o carro da artista, um Ford Thunderbird de 1956, por US$ 490 mil. A atriz foi proprietária do veículo por seis anos, até pouco antes da sua morte em 1962.



Tina Turner e Cher também tiveram itens leiloados durante o evento, que aconteceu no último final de semana.