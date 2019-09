Maju Coutinho Globo erra nome de Maju Coutinho em publicação A jornalista foi confundida com uma influenciadora

Parece que a equipe da Rede Globo ainda não se acostumou com a nova apresentadora do ‘Jornal Hoje’. Ao fazer upload da edição do jornal de quinta-feira (26), erraram o nome da jornalista Maju Coutinho, confundindo-a com a blogueira Maju Trindade.

Foto: Reprodução/ Youtube

Na descrição do vídeo no Youtube, a equipe escreveu: “Maju Trindade no Jornal Hoje”. Os internautas perceberam o erro e comentaram na publicação. A influenciadora Maju Trindade também percebeu a gafe e escreveu “Amei, Globo!”.

Maju Coutinho entrou ao ar no Jornal Hoje, exibido no horário de almoço, após a saída de Sandra Annenberg. A antiga âncora do jornal permaneceu por 11 anos na bancada.