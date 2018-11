Globo Globo vai homenagear Nicette Bruno e Irene Ravache em “Éramos Seis” Flávio Ricco, com colaboração de José Carlos Nery

Está acelerado o processo de remontagem da novela “Éramos Seis”, na Globo. Será a sua terceira produção, depois de Tupi e SBT.

Desde já é possível antecipar que Nicette Bruno e Irene Ravache terão participações especiais. Mas muito especiais mesmo.

Nicette foi a dona Lola na primeira ”Éramos Seis”, em 1977, na Tupi, com um elenco carimbado. Guarnieri, Strazzer, Maria Izabel de Lizandra, Paulo Goulart, Geórgia Gomide, Nydia Lícia, Jussara Freire, entre outros grandes craques. Direção do Atílio Riccó.

Já Irene, foi a dona Lola no SBT, em 1994, ao lado de Othon Bastos, Denise Fraga, Nathália Timberg, Marcos Caruso, Ney Latorraca, Tarcísio Filho e Marco Ricca. Henrique Martins e Del Rangel dividiram a direção.

Nicete, agora, será Maria, mãe de Lola, com Glória Pires já definida para a personagem, e Irene Ravache, Emília, sua tia. Assim como Cássio Gabus Mendes foi escolhido para o papel de Júlio, Guarnieri e Othon nas versões anteriores.

Ângela Chaves está adaptando o original de Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, que terá direção de Carlos Araújo. Gravações começam em janeiro de 2020.

TV Tudo

Atenção, atenção

“Poliana”, a novela infantil do SBT, antes classificada como livre, foi proibida para menores de 10 anos. Isso depois de mais de 150 capítulos exibidos.

É necessário avisar a todos os seus telespectadores, abaixo dessa nova faixa, que agora eles têm que sair da sala. Vivi para ver isso.

Um recorde

Participação da Claudia Leitte no programa do Datena, gravada quarta-feira, teve exatos 90 minutos de duração e um resultado que deixou os dois muito satisfeitos.

Vai ao ar neste domingo.

Palavra da Band

A Band informa que a visita do seu diretor José Emílio Ambrósio à Globo, no começo da semana, foi para tratar de assuntos operacionais.

E não especificamente esportivos. Tá bom.

Luz em cima

Sobre essa novela da novela, quantidade cada dia maior de “pais da criança”, em se tratando da novela “O Sétimo Guardião”, não está tudo muito esquisito?

Ainda que sem entrar no mérito ou discutir os direitos de ninguém, será que não tem gente demais querendo aparecer?

Frio na barriga

Marília Gabriela está muito feliz da vida com o bom desempenho do filho, Theodoro Cochrane, em “O Sétimo Guardião”.

E ele está bem mesmo. Montou um tipo dos mais interessantes, com o toque de sempre uma piteira nas mãos. O medo dela do começo, passou.

Série da Hebe

É importante colocar que o filme da Hebe Camargo dará origem a uma série em 10 episódios.

Mas é evidente que, de um para outro, será necessário aumentar em muito a sua duração. A dramaturgia da Globo já está tomando as providências.

Duas questões

1ª – renovação de contrato da Sabrina Sato com a Record está bem encaminhada, para não dizer definida. Só falta assinar.

2ª – Record e Sabrina deixaram para conversar em janeiro sobre o programa do ano que vem. Existem planos, mas nada sacramentado até agora.

Está andando

Mesmo com início de gravações só em janeiro, a Globo colocou “Órfãos da Terra” em processo acelerado de produção.

Além de todas as providências necessárias e imprescindíveis, também já iniciou os trabalhos de preparação do elenco.

Detalhe

“Órfãos da Terra”, da Thelma Guedes e Duca Rachid, novela na fila das 6, independentemente de toda a produção envolvida, irá abordar modos, costumes e características de diversos países. Síria e Grécia, entre eles.

Natural a existência de cuidados a serem observados.

Nome da vez

Camila Rodrigues, hoje, é uma das atrizes mais disputadas do elenco da Record.

Tem chances de ser escolhida para a macrossérie “Jezabel”, mas também está bem cotada para ser a protagonista de “Topíssima”.

Evento

O Instituto Ressoar realiza nesta segunda-feira, às 19h, em São Paulo, mais um “Jantar Solidário”. Rodrigo Faro será o padrinho do evento ao lado da mulher, Vera Viel.

O show ficará por conta da dupla Zezé Di Camargo e Luciano com participação especial de Fafá de Belém. O Instituto auxilia mais de 600 crianças e famílias em Irecê, na Bahia.

Bate – Rebate

Mayana Neiva, no momento longe da TV, está confirmada no elenco do filme “O Silêncio da Chuva”, próximo do Daniel Filho.

Fora a que está no ar, já existe a confirmação de uma próxima temporada do “Lady Night” no Multishow...

... Com todo esse barulho em cima, não deve parar por aí.

No “Cinejornal”, do Canal Brasil, neste sábado, 9 da noite, Simone Zuccolotto entrevista a atriz Maria Clara Gueiros.

Na Record, não houve uma desistência do “Dancing Brasil” adulto...

... Porque a Xuxa está com dois outros projetos para o ano que vem, só voltará em 2020.

Record que até agora nem tchuns para “O Fino da Bossa” gravado em setembro...

... Não tem nada confirmado ainda, só a possibilidade de entrar na programação especial de dezembro.

Neste sábado, depois do Amaury Junior, a Band transmite as lutas do card principal da 7ª edição doStandout Fighting Tournament.

C´est fini

Sérgio Mallandro gravou o “Luciana by Night”, da Luciana Gimenez, na Rede TV!.

Em um trecho da entrevista, reverenciou Chico Anysio e falou da oportunidade que recebeu dele em fazer a “Escolinha” até que o seu programa no Multishow fosse lançado.

Vai ao ar na terça.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!