EDUCAÇÃO Glossário online tira dúvidas sobre a Base Nacional Comum Curricular Serviço faz parte de ferramenta gratuita para auxiliar na montagem de currículos e planejamentos alinhados à nova diretriz, que deve ser implantada pelas escolas brasileiras

Para ajudar as escolas e Redes de Ensino a implantar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a SOMOS Educação, uma das principais organizações de educação básica do Brasil, lançou em 2018 a plataforma gratuita BNCC na Prática. O serviço permite montar matrizes curriculares e planejamentos alinhados à diretriz, que foi homologada em dezembro de 2017, e cuja implementação é obrigatória até o fim deste ano para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parte da iniciativa, o Glossário Digital BNCC é uma novidade que veio para explicar os termos que mais geram incerteza nos educadores nessa reta final da implantação.

O Glossário Digital BNCC foi desenvolvido pela área de Currículo e Avaliação da SOMOS Educação, em parceria com a Prof.ª Dr.ª Guiomar Namo de Mello, com o objetivo de auxiliar os professores e a comunidade escolar a entenderem as diversas especificidades da Base.

"A BNCC traz diversas terminologias que precisam ser elucidadas para que o documento seja melhor compreendido, assim como toda a sua estrutura e a organização da educação básica em nosso país. Diante disso, elaboramos este material para ser uma ferramenta de apoio à formação dos educadores brasileiros", disse a Profa. Hydnéa Ponciano, responsável pela área de Currículo e Avaliação da SOMOS Educação.

Durante as etapas de elaboração, a plataforma BNCC na Prática contou com a participação do CCR (Center for Curriculum Redesign), comandado por Charles Fadel, uma das maiores referências mundiais em educação e professor visitante da Escola de Educação de Harvard.

Além das exigências da BNCC, o educador pode acrescentar à ferramenta o que mais achar necessário para complementar o seu método pedagógico, de acordo com as especificidades de cada região, perfil de aluno e escola, por exemplo, para promover a parte curricular diversificada prevista pela legislação. Com o novo Glossário, pretende-se embasar essas escolhas, tornando-as cada vez mais conscientes e fomentando o debate educacional. A ideia é auxiliar em uma etapa fundamental do ano escolar: o planejamento.

