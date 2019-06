PARCERIA Gol venderá passagem internacional por R$ 3,90 durante jogo de Brasil e Venezuela Serão disponibilizadas passagens de ida e volta

Foto: Divulgação

A vompanhia aérea Gol vai vender passagens aéreas internacionais a R$ 3,90 nesta terça-feira (18), registra o InfoMoney. A promoção vai acontecer durante o jogo do Brasil contra a Venezuela pela Copa América.

As vendas serão feitas exclusivamente pelo site da Gol, das 21h30 às 23h30. O preço não inclui as taxas de embarque. A ação acontece em parceria com a cerveja Brahma, fabricada pela Ambev.

Os destinos disponíveis são países sul-americanos participantes da Copa América.

Serão disponibilizadas mais de 100 passagens ida e volta saindo de Guarulhos (GRU) para Buenos Aires, Argentina, (EZE); Montevidéu, Uruguai (MVD); Quito, Equador (UIO); Lima, Peru (LIM); Santiago, Chile (SCL); Assunção, Paraguai (ASU); e Santa Cruz de la Sierra, Bolívia (VVI).

Além disso, há mais uma regra. Todas as viagens deverão ser feitas entre três de outubro e 11 de outubro deste ano para todos os destinos, com exceção do trecho para Lima, que só será válido entre 20 e 28 de dezembro.

Com informações, InfoMoney