Goleiro Bruno Goleiro Bruno pode deixar prisão ainda em outubro

Uma atualização no atestado de pena do goleiro Bruno Fernandes, feita pela Justiça de Varginha, no interior de Minas Gerais, pode liberar o condenado já no dia 13 de outubro. A ação foi feita contando os dias redimidos por tempo de trabalho e estudos prestados na cadeia

A atualização foi assinada na última terça-feira (2), pelo juiz Tarciso Moreira de Souza, da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Varginha.

Segundo informa 'O Tempo', no próximo dia 13 pode ser feito um pedido de progressão para o regime semiaberto domiciliar. Mas a solicitação ainda precisa de aprovação do Ministério Público de Minas.