Golpista tenta comprar moto com documento falso e três são presos

Três pessoas – um homem e duas mulheres – foram presas durante a tentativa de compra de uma motocicleta com documentos falsos nesta quinta-feira (24), em Campo Grande. O flagrante aconteceu momento em que um das golpistas tentava retirar o veículo de uma concessionária na Avenida Mato Grosso.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) receberam denúncias de que um grupo estaria aplicando golpes com documentos falsos em comércios da cidade. A informação era de que a estelionatária usava o nome de Thaisnara Garcia, mas também teria tentado fazer cadastro em uma concessionária como Lucilene da Silva Rocha.

Com as investigações, os policias confirmaram o crime e descobriram que a mulher havia feito o financiamento de uma motocicleta em uma loja Honda, na Rua Rui Barbosa. O veículo seria entrega a golpista na Avenida Mato Grosso e por isso as equipes passaram a monitorar o local.

Os investigadores acompanharam a chegada da suspeita, que estava junto com outra mulher, ao estabelecimento e a abordaram no momento em que assinava os documentos para retirar a moto. Com o flagrante constataram que Thaisnara Garcia na verdade era Ana Carolina dos Anjos de Oliveira, de 32 anos.

Ela estava acompanhada da namorada, Thamires Pereira da Silva, de 26 anos, que também foi presa. As duas confessaram que fizeram várias tentativas de compras com nomes falsos na cidade. Os documentos, conforme as suspeitas, eram fornecidos pelo ex de Ana Carolina, identificado como Adenilson Palma da Silva, de 41 anos.